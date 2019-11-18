» "البيت الفني": إقبال الجمهور وراء عروض مسارح الدولة

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قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إن الدفعة المعنوية التي حظي بها فنانو مسرح الدولة نتيجة الإقبال الجماهيري دفعتهم إلى الإصرار على تقديم عروض جديدة تحمل مقومات الجذب اللازمة لاستمرار النجاح.

وأضاف أن خطة الإنتاج شملت عرض ظل الحكايات لفرقة مسرح الغد ويقدم اعتبارًا من الخميس 21 نوفمبر، أما فرقة مسرح المواجهة فتقدم عرض رحلة سعيدة بدءًا من الأحد 24 نوفمبر على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، وتقدم فرقة المسرح الكوميدى عرض رسائل العشاق على مسرح ميامي اعتبارًا من الخميس 28 نوفمبر وفى نفس اليوم تفتتح فرقة مسرح الطليعة على مسرحها عرض حريم النار.

كما تكرم وزير الثقافة ابنة أديب نوبل نجيب محفوظ فى انطلاق عرض أفراح القبة من إنتاج مسرح الشباب على المسرح العائم الصغير وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل ، كذلك أنتج مسرح الشباب عرض البخيل لـ موليير ويقدم على مسرح ملك منتصف شهر ديسمبر القادم.

 كما يقدم المسرح القومي عرض المتفائل الذي حقق نجاحا واسعا بالقاهرة حيث ينتقل إلي جمهوره بالإسكندرية على مسرح بيرم التونسي بدءًا من الإثنين 10 ديسمبر، ويعاد عرض قواعد العشق الأربعون على مسرح السلام بداية من الخميس 5 ديسمبر .

وقد اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة خطة الإنتاج الجديد لمسارح الدولة خلال الفترة المقبلة حيث أعلن قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال من خلال البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار عن إنتاج سبعة عروض جديدة إلى جانب إعادة تقديم آخر تلبية لرغبة الجمهور.

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