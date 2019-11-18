"يوسف": "أفرو أكت" تعزز رؤية السيسي لقارة أفريقيا

18 نوفمبر 2019 - 11:44 ص

قال الدكتور عبد الحليم يوسف الأمين العام المساعد لشئون العلاقات الدولية بمنظمة أفرو أكت إن مصر استعادت الريادة القارة الأفريقية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن هنا كانت فكرة أفرو أكت للتكامل مع رؤية التنمية المستدامة للقارة الأفريقية التي يرأس اتحاد أفريقيا رئيس جمهورية مصر العربية فكان الدافع والمحفز للدخول إلى المجتمع الأفريقي.

وأشار يوسف إلى أن أفريقيا هي خمس العالم وبها موارد بشرية وطبيعية تخول لها الانطلاق نحو غدٍ أفضل فكانت نواة تدشين منظمة أفرو أكت هي التكامل مع الدول والحكومات لتحسين الاستغلال الأمثل لهذه الموارد من خلال خبراء ومتخصصين في مجالات عديدة تشجع التبادل التجاري والثقافي والسياحي وكيفية التعامل مع الشعوب.

واختتم يوسف أن التكامل بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة وجعلها جروب سيشجع تعظيم فرص الاستثمار في أفريقيا وتعظيم التعاون الأفريقي والأفريقي العالمي وزيادة الوعي والمعرفة.