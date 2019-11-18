" المبارك" يعتذر لأمير الكويت عن تولى رئاسة الوزراء

18 نوفمبر 2019 - 12:23 م

اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عن تولى رئاسة مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن هناك أوامر ملكية لأمير الكويت صدرت بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.

وأصدر أمير الكويت أمرًا بإعفاء ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفريق خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شئون منصب كل منهما.