ضيفة "الحديدي" تبكيها على الهواء

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لميس الحديدي
لميس الحديدي

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الحدث

لميس الحديدي

الشهيد اسلام مشهور

حادث الواحات

أجهشت الإعلامية لميس الحديدي بالبكاء على الهواء بسبب كلمات أرثت بها والدة شهيد الواحات النقيب إسلام مشهور.

وقالت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد إسلام مشهور، خلال لقائها ببرنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها تبكى منذ عامين على فراق نجلها، معقبة: "ابني كان أول شهيد يسقط في حادث الواحات".

وأضاف "عبد المجيد": "فرحت جدًا أن حق ابني رجع، بقالي سنتين ببكي على الفراق، بقول للشهداء أنتوا مُكرمين في الجنة، ابني كان هو أول شهيد في حادث الواحات، راح بشرف وكرامة، القائد بتاعه قالي "ابنك راجل".

ومن جهتها عقب الإعلامية علي حديث والدة الشهيد باكية: "ربنا يصبرنا كلنا، ابنك عريس في الجنة".

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