السودان يكشف التوصل لاتفاق بشأن "سد النهضة"

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن السودان علي لسان وزير الرئيس والموارد المائية ياسر عباس، نتائج جولات المفاوضات التي عقدت بينها وبين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة يومي الجمعة والسبت الماضيين في أديس أبابا وحضرها ممثلون عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.


وحسب صحيفة السوداني، قال عباس إن مداولات الاجتماع أحرزت تقدما في القضايا الخلافية التي يجري التفاوض حولها بشأن سد النهضة الإثيوبي.


وذكر الوزير أن الدول الثلاث توافقت على الملء الأول لبحيرة السد، في فترة زمنية تصل 7 سنوات، وفقا لـ"هيدرولوكية" نهر النيل الأزرق.
وكشف عباس، أن التفاوض شمل موضوعات التشغيل الدائم لسد النهضة، وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر، وأرجأ بحث القضايا الخلافية غير المتوافق عليها لشهري ديسمبر ويناير المقبلين.

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