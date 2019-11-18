هطول أمطار بـ"جزر القمر" قبل مباراة الفراعنة

18 نوفمبر 2019 - 01:32 م

شهدت مدينة مورونى عاصمة جزر القمر، هطول أمطار غزيرة قبل ساعات من انطلاق مباراة المنتخب القومى أمام جزر القمر فى ثان جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كاميرون 2021.

ونشر اللاعب محمود كهربا، صورة لهطول الأمطار، وعلق عليها بدعاء المطر، "اللهم صيبًا نافعًا".

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب العديد من خطط اللعب التى سيخوض بها المباراة وإجراء تغييرات فى بعض المراكز لتعديل الأداء عن مباراة كينيا التى شهدت تراجعًا فى مستوى الفريق.