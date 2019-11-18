"ثلاثة أشياء".. سافر بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا

18 نوفمبر 2019 - 02:08 م





كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل تنشر لأول مرة بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا قائلا :" السيسي سافر بثلاثة "باسبورات" مختلفة".



وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، بأن الرئيس السيسي سافر كممثل رئيس الاتحاد الأفريقي، وسيلتقي زعماء أغنى 20 دولة في العالم، و"الباسبور" الأخير العلاقات المصرية الألمانية.



وأكد أن الرئيس السيسي مهتم بالتنمية في القارة الأفريقية، وسيكون هناك استثمارات أوروبية في القارة الأفريقية بالمشاركة المصرية.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاربة الجريمة المنظمة كالهجرة غير المشروعة، وغسيل الأموال، وتعريب المخدرات، والأزمة الليبية من الملفات التي ستتم مناقشتها في القمة.

