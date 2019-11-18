  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:01 م
بحث متقدم
حفل زفاف

عروس تقيم حفل زفاف بعد وفاة عريسها

وزير الري

الري: مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة

وزير الكهرباء

أول رد من الوزراء لسقوط برج كهرباء بأوسيم

مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب

"يعقوب" يتصدر البحث على محرك جوجل

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن 172 مواطنا سعوديا

الرئيس السيسي

"ثلاثة أشياء".. سافر بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

"البدرى" يعلن تشكيل الفراعنة لمواجهة جزر القمر

الطفلة الضحية

"مش هقول عليكي يا خالتي".. كلمة السر في تعذيب طفلة الشرقية

منتخب مصر

هطول أمطار بـ"جزر القمر" قبل مباراة الفراعنة

سعفان

بشرى سارة للعمالة المصرية في الأردن

تفاصيل يسردها جمال بيومي ..

"ثلاثة أشياء".. سافر بها الرئيس السيسي إلى ألمانيا

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل لقاء «السيسي» مع وزير خارجية ألمانيا

#

«السيسي» يكشف سبب تمكين الدولة للشباب والمرأة

#

«شكري» يبدأ زيارة للسودان غدًا

ألمانيا

الخارجية

السيسي

تن

جمال بيومي



كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تفاصيل تنشر لأول مرة بشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا قائلا :" السيسي سافر بثلاثة "باسبورات" مختلفة".

وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الإثنين، بأن الرئيس السيسي سافر كممثل رئيس الاتحاد الأفريقي، وسيلتقي زعماء أغنى 20 دولة في العالم، و"الباسبور" الأخير العلاقات المصرية الألمانية.

وأكد أن الرئيس السيسي مهتم بالتنمية في القارة الأفريقية، وسيكون هناك استثمارات أوروبية في القارة الأفريقية بالمشاركة المصرية.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن محاربة الجريمة المنظمة كالهجرة غير المشروعة، وغسيل الأموال، وتعريب المخدرات، والأزمة الليبية من الملفات التي ستتم مناقشتها في القمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "فولكس" تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020
» العثور على طائر عمره 120 مليون عام
» فنانة شهيرة لـ صابرين: "في ناس بتاخد دور الرب"
» فنانة شهيرة: أحمد زكي كسر سناني بـ قلم
» الحكومة الإيرانية: خامنئي وراء قرار رفع أسعار البنزين
» «الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما القتال
» فنانة شهيرة عن صورتها المثيرة: قولت لصحبتي انشريها
» صدقي جوزك لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها
» مصطفى حسنى يكشف حقيقة إساءته لخلع حلا شيحة الحجاب
» البنوك اللبنانية تكشف موعد عودتها للعمل
» 4 قتلى فى إطلاق نار بكاليفورنيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا