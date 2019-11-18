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الحكومة الإيرانية: خامنئي وراء قرار رفع أسعار البنزين

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

متابعات- الدويني فولي

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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن الحكومة الإيرانية أكدت أن قرار رفع أسعار البنزين تم بموافقة المرشد الأعلى، علي خامنئي، مؤكدة المضي في تنفيذ القرار حتى النهاية.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.


وحسب  الوكالة، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن نحو 80% من أعمال الشغب تم السيطرة عليها، والأوضاع ستعود إلى سابق عهدها خلال يومين، مشيرا إلى أن مشكلة قطع الإنترنت ستحل اليوم أو غدا في بعض المحافظات.
وأضاف المتحدث: "خلال احتجاجات الأيام الماضية تم استخدام الأسلحة وإحراق محطات بنزين، وهذا مرفوض... نعترف رسميا باحتجاجات المواطنين، لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومن يثير القلاقل".


ولفت ربيعي إلى أن خطة رفع أسعار البنزين جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد، سواء كانت هناك عقوبات أم لم تكن، مؤكدا أن "عددا من رجال الأمن قتلوا بأسلحة نارية وبطريقة إرهابية خلال أعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد".


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