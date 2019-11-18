أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن 172 مواطنا سعوديا

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العامة

أمر ملكى


أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين 172 عضوا بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.


وحسب الوكالة، ثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه "يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030".


ووجه النائب العام السعودي "الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر".


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