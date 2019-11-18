"يعقوب" يتصدر البحث على محرك جوجل

18 نوفمبر 2019 - 02:32 م

تصدر الجراح العالمى مجدى يعقوب قائمة الأكثر بحثًا على "جوجل"، تزامنًا مع عيد ميلاده الرابع والثمانين، بأكثر من 5 آلاف عملية بحث.

وولد مجدي يعقوب عام 1935 في مدينة في محافظة الشرقية، لعائلة تنحدر أصولها من محافظة المنيا، وكان يعمل والده طبيبا، ويتنقل في أماكن متفرقة داخل الجمهورية.

وأطلقت محافظة أسوان اسم الجراح، على أحد الميادين الرئيسية في المدينة أمام مجمع محاكم أسوان، كما تم تدشين تمثال جديد له فى الميدان، تقديرًا لجهوده في الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم.

ودرس "يعقوب" الطب في جامعة القاهرة، وتعلم بعدها فى شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا فى عام 1962 ليعمل فى مستشفى الصدر بلندن، كما حصل على درجة أخصائى جراحات القلب والرئتين فى مستشفى هارفيلد.