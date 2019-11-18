عروس تقيم حفل زفاف بعد وفاة عريسها

18 نوفمبر 2019 - 02:33 م

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن أن عروس بريطانية أقامت حفل زفافها بالمستشفى بعد وفاة العريس بأربعة أيام، وهو ما دفعها لتبرع بفستان زفافها.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، الشاب الراحل "مارتن سيمونز"، وهو من مقاطعة "جلوسترشير" في إنجلترا، كان قد طلب يد صديقته "تينا" في نوفمبر عام 2017، وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف أحلامهما في "كوبا" في أبريل عام 2020.

لكن بعد أن تعرض "سيمونز"، البالغ من العمر 38 عامًا، لذلك الحادث، أمضى أسبوعين في وحدة العناية المركزة، وظل على أجهزة دعم الحياة، وقيل إنه لا يوجد أمل في أن يتعافى، ومن ثم قررت خطيبته "تينا" أن تحقق حلمها في الزواج منه، وبالفعل تمكنت من إقامة مراسم الزفاف في المستشفى، وارتدت خلالها الفستان الأبيض.

وأوضحت "تينا" أن صديق "سيمونز" المقرب قام بقراءة عهود الزواج نيابة عن خطيبها خلال المراسم، وكان الموقف مؤثرًا للغاية.

وقررت هي بعد ذلك التبرع بفستان زفافها إلى عروس أخرى، حيث كان من المؤلم بالنسبة إليها أن تنظر إليه في ضوء كل ما حدث.