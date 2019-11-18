الري: مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة

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أعلن المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن انفراجة قريبة في أزمة سد النهضة، من خلال المفاوضات الجارية حاليًا في أديس أبابا.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، نحن في طريقنا إلى حل توافقي مرضٍ للأطراف الثلاثة، ومن المقرر خلال الاجتماع الثاني في 2 ديسمبر المقبل تأكيد هذا التوافق بيد الدول الثلاث".

وأوضح: أن رؤية مصر تتضمن أن يكون ملء سد النهضة على مجموعة من المراحل مرتبطة بفيضان النيل الأزرق، لافتًا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى حل توافقي نهائي قبل 15 يناير المقبل، معقبًا: "مفاجأة للمصريين 15 يناير المقبل".

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