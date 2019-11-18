مستقبل وطن: تخفيض الفائدة مؤشر لسلامة الاقتصاد المصري وزيادة الإنتاجية

18 نوفمبر 2019 - 02:46 م

صرح المهندس عبد الحميد الهواري الخبير العقاري والقيادي بحزب مستقبل وطن بأن قرار تخفيض سعر الفائدة بواقع 1% للمرة الرابعة خلال هذا العام مؤشر جيد للاقتصاد حيث يدل هذا على انخفاض تراجع معدل التضخم وارتفاع معدل النمو الاقتصادي والذي انعكس على انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7.8 % وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بقيمة 9.6%.

وأضاف الهواري بأن تلك القرار الاقتصادي له تأثير إيجابي على تشجيع الاستثمار على عدة قطاعات ومنها القطاع العقاري الذي سينشط بتلك الخطوات التحفيزية وخصوصًا بعد المعاناة التي شهدها تلك القطاع بعد قلة الطلب وزيادة المعروض وتأتي الخطوات التي يتبناها البنك المركزي في مبادرة التمويل العقاري لطبقات متوسطي ومحد ومحدودي الدخل خطوات تشجيعية ستخلق توازن بين العرض والطلب بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين إلى الدخول للأسواق والاستثمار بدلاً من أن يضعوا أموالهم في البنوك دون تشغيلها وبالتالي خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

اختتم الهواري بأن مصر تسير بأقدام ثابتة نحو مستقبل أفضل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتبقى دور الأفراد والمؤسسات في استغلال تلك البيئة التي تهيئها الدولة لزيادة الإنتاجية والاستثمار وخصوصًا أن القطاع العقاري يشغل نسبة كبيرة من قطاعات الاقتصاد المصري.