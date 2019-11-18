وائل غنيم يفاجئ الجميع بتطليق زوجته: «خنتها كتير»

أعلن وائل غنيم، الناشط السياسي، عبر منشور له على صفحته الشخصية، البدء في إجراءات الطلاق من زوجته، الأمريكية “إلكا”، وذلك عقب اعترافه لها بخيانتها مع أكثر من سيدة طيلة حياتهما الزوجية.

وقال غنيم، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":، “الحمد لله على كل حال. اتفقت أنا وإلكا على إنهاء اجراءات الطلاق بالمعروف. إلكا اتخذت القرار بعد شهرين من محاولتنا تجاوز اعترافي لها بالخيانة الزوجية والكذب والخداع طوال السنين الماضية مع أكثر من سيدة”.

وأضاف،: “إلكا تعاملت معايا طول الوقت بأصولها وأخلاقها اللي معنديش شك إنها أفضل من التزامي بأصولي وأخلاقي. بنت الناس فضلت باقية عليّ ومخلصة ليّ طول الوقت وأنا كنت باخدعها وأخونها وبالتالي النهاردة جه الوقت اللي أدفع فيه التمن إني أخسر علاقة محترمتهاش لما كذبت فيها على مراتي، وإن الناس تعرف جزء مهم من حقيقتي الشخصية”.