فتاة تدخن وتتحرش بالشباب على كورنيش جدة تثير موجة غضب

18 نوفمبر 2019 - 04:50 م

تداول رواد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تقود سيارة وبجوارها فتاة أخرى، يقمن بالتخدين والسير على كورنيش جدة ومغازلة الشباب بألفاظ خادشة للحياء.

ويظهر الفيديو الذي نشرته إحداهن على موقع "سنا بشات" بعنوان " نغازل المزز"، الفتاة تدخن وتدعى "منال" حسبما تناديها الفتاة الأخرى، وتنادي على الشباب أثناء سيرها بالسيارة بشكل غير مألوف.

وأحدث الفيديو موجة غضب بين السعوديين الذين رفضوا هذا الفعل جملة وتفصيلًا، مطالبين بالقبض عليها ومحاسبتها، وأطلق البعض هاشتاج #متحرشة_ياللعار، هاجموا فيه فعل الفتاة حتى تصدر الترند في المملكة العربية السعودية.



#متحرشة_ياللعار



رواج فيديو لفتاة في سيارة تغازل المارة، ومطالبات بمحاسبتها. pic.twitter.com/RglPrzmdSj — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) November 18, 2019