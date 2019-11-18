الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

18 نوفمبر 2019 - 05:16 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً كريماً بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حسب ما نشرت صحف سعودية.

كما رفع النائب العام الشكر والامتنان للملك سلمان وولي العهد، على ما تلقاه النيابة العامة من مقامهما من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.