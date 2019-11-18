  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:43 م
بحث متقدم
مصر

منتخب مصر يسقط في «فخ» التعادل أمام جزر القمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

حظر النشر في قضية أثارت الرأي العام بالكويت

الفتاة

فتاة تدخن وتتحرش بالشباب على كورنيش جدة تثير موجة غضب

وائل غتيم وزوجته

وائل غنيم يفاجئ الجميع بتطليق زوجته: «خنتها كتير»

حفل زفاف

عروس تقيم حفل زفاف بعد وفاة عريسها

وزير الري

الري: مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة

وزير الكهرباء

أول رد من الوزراء لسقوط برج كهرباء بأوسيم

مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب

"يعقوب" يتصدر البحث على محرك جوجل

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن 172 مواطنا سعوديا

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

آخر الأخبار

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر مُحزنًا

الملك سلمان

أخبار السعودية

النيابة العامة

ترقية

أمر ملكى

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً كريماً بتعيين (172) عضواً بمرتبة ملازم تحقيق في النيابة العامة.

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للنيابة العامة واهتمامه البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصه الدائم على تحقيق مزيد من الرخاء والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حسب ما نشرت صحف سعودية.

كما رفع النائب العام الشكر والامتنان للملك سلمان وولي العهد، على ما تلقاه النيابة العامة من مقامهما من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق الأعضاء المعينين لخدمة وطنهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» موقف طريف لـ«ميسي» في السعودية
» الجيش الصيني يهدد العسكريين الأمريكيين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين المنتخب الوطني وجزر القمر
» "فولكس" تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020
» العثور على طائر عمره 120 مليون عام
» فنانة شهيرة لـ صابرين: "في ناس بتاخد دور الرب"
» فنانة شهيرة: أحمد زكي كسر سناني بـ قلم
» الحكومة الإيرانية: خامنئي وراء قرار رفع أسعار البنزين
» «الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما القتال
» فنانة شهيرة عن صورتها المثيرة: قولت لصحبتي انشريها
» صدقي جوزك لما يقولك هوديكي أماكن عمرك ما روحتيها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا