بالفيديو.. جابر المبارك يحبس دموعه أمام أمير الكويت

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صباح المبارك

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، تقديره لجهود رئيس مجلس الوزراء الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

جاء هذا في أثناء لقائه في قصر بيان، حيث تم بث مقطع فيديو للواقعة، التي غالب فيها جابر المبارك دموعه.

وقال أمير الكويت لـ"جابر المبارك": " أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء .. أنت جابر المبارك اللي كلنا نجله ونحترمه .. بارك الله فيك وخل الأمور تطلع على حقيقتھا وخل الناس تشوف".

وفي وقت سابق من اليوم، اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، عن تكليفه من قبل أمير الكويت بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان "جابر المبارك الصباح"، قد نفى "اتهامات" طالته في قضية "صندوق الجيش"، واعتبرها "أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة".

وجاء نفي رئيس الوزراء المستقيل في سياق اعتذاره لأمير البلاد، اليوم الاثنين، عن قبول إعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وقال الصباح في خطاب اعتذاره عن قبول تكليفه بالمنصب: "يحول بيني وبين تنفيذ أمركم ھذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات (لم يحددها) بھا شبھة مساس بذمتي (..) وھي أكاذيب لا صلة لھا بالحقيقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأنشئ "صندوق الجيش" منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.


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