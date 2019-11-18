» بالفيديو.. أمير الكويت يوجه رسالة مهمة للشعب

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أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، عدم إفلات أي شخص من العقاب حال ثبت تورطه في الاعتداء على المال العام.

وقال أمير الكويت، في كلمة للكويتيين اليوم الاثنين، إنه دائم الحرص على الأموال العامة، مشددا على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته ثبت اعتداؤه على المال العام.

وتابع: "أثق بأنكم جميعا مدركون لخطورة المرحلة التي تعيشها المنطقة وما تقتضيه من وعي ويقظة".


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