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تعليق غير متوقع من «البدري» بعد التعادل أمام جزر القمر

الرياضة

حسام البدري
حسام البدري

أمير سعد

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حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفاع عن لاعبي الفريق عقب السقوط في فخ التعادل أمام جرز القمر في المباراة التي جمعتهما اليوم الأثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقية «كاميرون 2021».

وقال البدري في تصريحات عقب نهاية المباراة إنه يعلم جيدا أن أداء المنتخب لا يليق ولكن سيعمل على تطوير الأداء في الفترة المقبلة وتحسين النتائج وتحقيق الانتصارت.

وأضاف "هناك العديد من الناس ليس لديهم وعي ويطالبون من المنتخب تقديم أداء جيد رغم المشاكل التي يواجهها الفريق، وحاولت منع وصول الانطباع السلبي للاعبين حتى لا تؤثر عليهم وليحققوا النتائج الجيدة".

وأتم المدير الفني للمنتخب "أعد الجميع بتأهل منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية المقبلة".

وتعادل المنتخب في مباراته الثانية أمام جزر القمر في الجولة الثانية من التصفيات، ليحتل المنتخب المركز الثاني برصيد نقطتين خلف المتصدر جزر القمر الذي يحتل المركز الأول برصيد 4 نقاط.


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