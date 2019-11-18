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وزير الإسكان:«قلنا إننا مستعدون للأمطار ولم نقل لن تحدث مشكلة»

وزير الإسكان:«قلنا إننا مستعدون للأمطار ولم نقل لن تحدث مشكلة»

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وزير الإسكان
وزير الإسكان

أحمد سالم

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شبكة تصريف أمطار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: إن الحكومة على مستوى الجهات المعنية عندما أعلنت الاستعداد الكامل لموسم الأمطار، فهي فقط أعلنت جاهزيتها ولم تقل بأن لا تحدث أي أزمات، معقبًا: "قالت إنها جاهزة بس لم تقل إنه مش هيحصل مشكلة".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار) اليوم الإثنين، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.

وأضاف الوزير، أن إنشاء شبكة لتصريف الأمطار، لعدم حدوث مشكلة جراء السيول على مستوى الجمهورية، يعد أمرًا مكلف جدًا ويفوق القدرات الحالية للدولة.


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