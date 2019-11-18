ترامب: أدرس حضور إجراءات عزلي

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ترامب

عزل ترامب

ترامب تويتر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يدرس عرضًا مقدم له بشأن حضور جلسات إجراءات عزله.

وذكر ترامب على تويتر: "أدرس بجدية عرض قدمته لي رئيسة مجلس النواب نانسي بوليسي، وهو أن أدلي بشهادتي أمام اللجنة المعنية ببحث إجراءات العزل".

وأضاف: "قالت (بيلوسي) إنه يمكنني فعل ذلك كتابّة، ورغم أنني لم أفعل أي شيء خطأ، ولا أحب إعطاء مصداقية لخدعة عدم مراعاة الأصول القانونية، إلا أنني أحب الفكرة وسأدرسها من أجل إعادة تركيز الكونغرس مرة أخرى".

والأحد، قالت بيلوسي إن ترامب "يمكنه المثول أمام اللجنة (المعنية بإجراءات العزل) للحديث عن كافة الحقائق التي يريدها"، حسبما نقلت قناة "سي بي إس".

ويتّهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطاته الرئاسية بطلبه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فتح تحقيق بحق نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي الذي سيجرى العام المقبل.

وفي محادثة هاتفية أخرى، جرت في 25 يوليو الماضي، ونشر البيت الأبيض محضرها، طلب ترامب فعلا من زيلينسكي "التدقيق" بشأن جو بايدن، ونجله هانتر.

وأثار هذا الاتصال شبهات لدى العديد من المسؤولين وأجهزة الاستخبارات إلى درجة أن مخبرا من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) قرر إطلاع المسؤولين عليه، وهو ما فجر القضية.

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