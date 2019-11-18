» القبض على أبطال فيديو التعدي على طفل سوداني

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لثلاثة شباب يقومون بالتعدي على طفل سوداني أثناء ذهابه إلى "سنتر"، بمنطقة حدائق القبة.

وفي السياق ذاته، تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيق مع المتهمين أبطال واقعة فيديو "التنمر" مع طالب أفريقي الجنسية، أثناء سيره في الشارع حاملا حقيبة مدرسية.

وكشفت التحريات أن المتهمين استوقفوا شابا أفريقيا، أثناء سيره بمنطقة حدائق القبة وعملوا على الاستهزاء به،  بعدما طلبوا منه التصوير معه بنوع من السخرية منه،  حيث طلب الشاب تركه لتأخره على ميعاد المدرسة، ولكن المتهمين اعترضوا طريقه واستمروا في مضايقته،  وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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