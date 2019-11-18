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خفض نسبة الفائدة 3% بحلول عام 2020

مال وأعمال

المركزي المصري
المركزي المصري

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البنك المركزي

البنك الأهلي

نسبة الفائدة

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أنه خلال النصف الأول من عام 2020، سيكون هناك توجه من البنك المركزي لخفض نسبة الفائدة 3%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل ستنخفض تدريجيًا، مؤكدًا أن المستهدف وصول الفائدة في حدود 10 أو 11%.

وأوضح أن نسبة الفائدة المرتفعة الفترة الماضية كانت سببًا في إحجام المستثمرين، مشيرا إلى أن تشجيع الاستثمار يساعد على خلق مزيد من فرص العمل، ومن ثم زيادة دخل المواطنين، وزيادة الإنتاج الذي يسهم في انخفاض الأسعار.


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