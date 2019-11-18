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أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب

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أمير الكويت
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فساد

غضب

المال العام

وزراء

أمير الكويت

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أنه دائم الحرص على الأموال العامة، مشددا على أنه لن يفلت من العقاب أي شخص، مهما كانت مكانته أو صفته، حال ثبت اعتداؤه على المال العام.

وشدد الشيخ صباح الأحمد الصباح في كلمة للكويتيين اليوم الاثنين، على التزام بواجب حماية حرمة الأموال العامة.

وقال الأمير :نحمد الله بأننا في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة.

وأضاف أن الكويت دولة مؤسسات وسيادة القانون ودستورها ينص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة الوطن وصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته، مؤكدا أن الكويت أمام العديد من الاستحقاقات ما يستوجب الاهتمام الكامل لتحقيق طموحات المواطنين في الارتقاء بوطنهم وتنميته.

كما دعا الأمير الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم وأخلاق المجتمع الكويتي الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم وعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان، حيث صرح: لقد ساءني وألمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام.


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