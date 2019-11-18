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«السيسي» يناقش تحديث المنظومة العسكرية مع ألمانيا

الحياة السياسية

السيسي خلال مقابلة الوفد الألماني
السيسي خلال مقابلة الوفد الألماني

محمد فضل- متابعات

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ألمانيا

السيسي

منظومة عسكرية

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تدشين مشروعات عسكرية مشتركة مع الاتحاد الفدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن السيسي أكد خلال زيارته الحالية لألمانيا "اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين في المجالات الأمنية والعسكرية، في ظل ما تتمتع به الشركات الألمانية في هذا المجال من خبرات عريقة.

وشدد السيسي على ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب بالمقابل أعلى درجات الجاهزية من حيث استخدام أحدث النظم التكنولوجية في مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية".

وأكد الوفد الألماني الذي زار الرئيس السيسي في مقر إقامته في ألمانيا على "ضرورة تزويد مصر باحتياجاتها اللازمة لتعزيز قدراتها الدفاعية وتحديثها وتطويرها".

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق تنويع مجالات التعاون العسكري بين الجانبين، بما في ذلك تدشين مشروعات تصنيع مشترك في مصر.


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