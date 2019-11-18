بالصور.. إنقاذ طفلة من الموت بعد ولادتها بأنف مسدود

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أحمد سالم

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طفلة

الموت

الولادة

نجح فريق من أطباء مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، بإشراف الدكتور جمال شادى، مدير المستشفى، فى إنقاذ رضيعة حديثة الولادة تعانى من عيب خلقى بانسداد فتحتى الأنف أدت إلى إصابة الطفلة باختناق بعد ولادتها.

وتم حجز الطفلة فى قسم الأطفال المبتسرين، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة فى أسرع وقت ممكن، وتجهيز الطفلة لعملية طارئة. ونجح الفريق الطبى بقسم الأنف والأذن والحنجرة فى إجراء العملية بالمنظار وخرجت الطفلة من العمليات بدون أى حشو وبدون أى دعامات معتمدة على الأنف فى التنفس بنسبة طبيعية 100?.

شاهد الصور..



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