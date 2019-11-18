» إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محامٍ بالمحلة

أخلي سبيل الضابط عبدالرحمن الشبراوي، المتهم في قضية الاعتداء بالضرب المُبرح على محام بالنقض في شارع البحر أثناء انتظاره أسرته، وذلك بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم أول بورود بلاغ من المحامى أحمد رمزي يتهم فيه الضابط بالاعتداء عليه وإصابته بجروح وكدمات متفرقة في جسده.

ذكر المحامى المعتدى عليه، في التحقيقات، أنه عند دخوله أحد الأسواق بسيارته اعترض الضابط المذكور وتطور الأمر إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح نتج عنه إصابته بكدمات وسحجات بالوجه والجسد، وتم اقتياده داخل سيارة الشرطة لديوان عام قسم أول.

كان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرر وقف "الضابط "المذكور والتحقيق معه فى واقعة اعتدائه بالضرب المبرح على أحد المحامين بالنقض، وإصابته بجروح وكدمات متفرقة.

وبناءً على ذلك، قررت نيابة المحلة حبس الضابط 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد له 15 يومًا آخرين.