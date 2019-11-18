علاء مبارك ينعى« سلطان بن زايد» بكلمات مؤثرة

18 نوفمبر 2019 - 09:26 م

نعى علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مباك، الشيخ سلطان بن زايد، شقيق الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ونشر علاء مبارك عدد من الصور لوالده مع "أولاد زايد"، وعلق قائلًا :« نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى أسرة آل نهيان فى المغفور له بأذن الله سمو الشيخ سلطان بن زايد الذى انتقل الى جوار ربه ، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، عظم الله اجركم وأحسن الله عزاكم ??و انا لله وانا اليه راجعون» .

وأعلنت دولة الإمارات وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

ونعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.