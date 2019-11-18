» الأزهر ينظم مؤتمرًا جماهيرًا في السويس

18 نوفمبر 2019 - 09:39 م

عقد اليوم مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءه الجماهيري الثالث بمحافظة السويس والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م ، بعد أن حققت هذه اللقاءاتُ أهدافها في محافظتي الإسماعيلية والمنيا.

يأتي هذا في إطار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية التي تجوب محافظات مصر دعمًا لاستقرار الأسر المصرية.

وأكَّدَ الشيخ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذيّ لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة دعمًا لاستقرار الأسر وحمايتها من التفكك والانهيار باعتبار ذلك أساس البناء، كما أكد على ضرورةِ تثقيفها تثقيفًا جيدًا لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى? تهديدِ استقرارها، وزوال سعادتها.

جاءَ ذلكَ أثناءَ افتتاحِ اللقاء الجماهيريّ الثالث لبرنامجِ التوعيةِ الأسرية بمحافظةِ السويس، والذي بدأ أولى فعالياته اليوم بمركز النيل للإعلام، وسط حضورٍ جماهيريٍّ كثيفٍ، وتفاعلٍ بنَّاء من الحاضرين.

وحَضَرَ الجلسةَ الافتتاحية فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أحمد الحمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس المكتب الفني لقطاع المعاهد الازهرية.

وأدار الجلسةَ الافتتاحية الدكتور محمد الجُبَّة عضو هيئة التدريس

بجامعة الأزهر الشريف وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وشهد الجلسة الافتتاحية عددٌ من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلون عن وزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، وعدد من أساتذة الجامعات، وجمع كبير من الشباب والفتيات.

وفي نهاية اللقاء تمَّ طرح عدد من الأسئلة والمداخلات عن برنامج التوعية الأسرية، وجهوده في تثقيف الأسرة المصرية، وبرنامج المقبلين على الزواج.