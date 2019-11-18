» الذهب يتراجع من جديد بمقدار جنيه واحد

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الذهب

سوق الصاغة

تراجع أسعار

تراجعت أسعار الذهب المحلية، في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019، بقيمة بلغت نحو جنيهًا واحدًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وارتفعت أسعار الذهب المحلية، خلال تعاملات الجمعة، وبلغت قيمة الزيادة نحو 3 جنيه بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 653 جنيها، وعيار 18 نحو 560 جنيها، وعيار 24 نحو 746 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5224 جنيها.


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