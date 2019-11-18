  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:41 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات الاثنين

لميس الحديدي

تعليق ساخر من لميس الحديدي على تعادل المنتخب

الافتاء

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى« سلطان بن زايد» بكلمات مؤثرة

أرشيفية

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

فيس بوك

«فيسبوك».. منصة للتنوير أم للتجريح

جانب من الحريق

شاهد.. حريق مروع بحلواني العبد في 6 أكتوبر

ايران

مقتل 60 متظاهرًا بإيران

أمير الكويت

أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب

المطرب شادي الأمير وأطفاله

فنان يتبرأ من أحد أطفاله ويتهم زوجته بالزنا

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

آخر الأخبار

الافتاء
الافتاء

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

سر بكاء "صابرين" بعد خلع الحجاب

#

ساويرس يثير الجدل بحديثه عن الحجاب والنقاب

#

موقف غريب لـ"الجفري" بشأن أزمة "أسما" بعد حديثها عن الشعراوي

#

بعد خلع ابنتها الحجاب.. تعليق صادم من فنانة شهيرة

الإفتاء

صابرين

حكم

الحجاب

حلا شيحة

حالة من الجدل والتراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الفنانة حلا شيحة تخليها عن الحجاب والعودة للتمثيل، كما صاحب نشر الفنانة صابرين صورة لها دون حجاب، حالة جدل لم تنهي بعد، فما بين معتبرًا أن الحجاب حرية شخصية وبين من يعتبره فرضًا، حسمت دار الإفتاء الجدل بشأن حكم الحجاب ومواصفاته.

وقالت دار «الإفتاء»، إن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.

وأوضحت أن للحجاب مواصفات بحيث كون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية:

1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.

2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة.

3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة.

واستشهدت في فتواها بما قاله الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: «وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف، أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر، لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة، عارية حقيقة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الكاسيات العاريات».

من جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام وطاعة لله تعالى، وفرض على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف، فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين.

وأوضح أن الحجاب واجب وفرض على كل امرأة وفتاة مسلمة، فالحجابُ صيانة وعفة وعلامة طهر للمرأة فهو يصون المرأة عن أعين الغير، محذرًا من التفريط في ارتدائه، لما فيه من قربةً من الله سبحانه وتعالى وعلامة على الخوف من الله، فالحجاب واجب وفرض ولا يجوز خلعه لأن عدم ارتدائه حرام.

وأشار إلى أن خلع الحجاب بعد ارتدائه معصية لا شك فيها، لأن الحجاب واجب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد التمام، حسب أخبار اليوم.

وصرح بأن الحجاب فرض على المرأة، رغم أن لفظ الحجاب لم يرد فى القرآن فى الدلالة على غطاء جسم المرأة، لافتًا إلى أنه لم يقل عالم أنه ليس فرضًا ومن قال بذلك أنصاف هواة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع من جديد بمقدار جنيه واحد
» بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي
» الأزهر ينظم مؤتمرًا جماهيرًا في السويس
» بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وأوروجواي
» كيم كاردشيان بعد وقف إعدام«ريد»: شكرًا للمسيح
» إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محامٍ بالمحلة
» بالفيديو.. تحرك عاجل بالسعودية بعد اختطاف شاب من الشارع
» رسالة وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأوليمبي
» كتابة عبارات ضد الإسلام على مسجد بفرنسا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا
» خفض نسبة الفائدة 3% بحلول عام 2020

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب