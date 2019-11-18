تعليق ساخر من لميس الحديدي على تعادل المنتخب

أعربت الإعلامية لميس الحديدي عن استيائها وغضبها من الأداء الذي قدمه المنتخب الوطني الأول أمام فريق جزر القمر، مؤكدة أن المنتخب أصاب المصريين بحالة خيبة أمل جديدة بعد تعادله الصفري في مباراة اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتابعت خلال برنامج "القاهرة الاَن"، المذاع على قناة "الحدث": "فقدنا الأمل أننا نحرز كأس أفريقيا بالفريق الموجود، لكن أن نكون تحت مقصلة الإبعاد من التأهل شيء مزعج جدا ويحتاج إلى وقفة.. أداء سيئ ومترهل نزيف في النقاط في مباراة سهلة، ثاني تعادل في مجموعة معظم منتخباتها غير مصنف دوليا"، معقبة: "نجيبلكم مين علشان تكسبوا ومتحبطوش المصريين".

وتعادل منتخب مصر مع كينيا بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد "برج العرب" في مستهل مشوار المنتخب بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، فيما فاز منتخب جزر القمر على توجو في نفس الجولة بهدف نظيف.