مصري يفوز بالمركز الثاني في مسابقة رواد الأعمال

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الدكتور عمر صقر
الدكتور عمر صقر

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افريقيا

مصرى

مسابقة رواد الاعمال

المركز الثاني

حصل الدكتور عمر صقر، مصري الجنسية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة نواة العلمية Nawah-Scientific على المركز الثانى، حيث حصل على جائزة قدرها 150 ألف دولار أمريكى.

وأقيمت فعاليات الحدث النهائي للمسابقة في مدينة أكرا عاصمة غانا، حيث قام أفضل عشرة متسابقين من أصل 10 آلاف، بعرض أعمالهم مباشرة على لجنة تحكيم مكونة من 4 خبراء مرموقين هم جاك ما، مؤسس مجموعة على بابا ومؤسسة جاك ما؛ وستريف ماساوا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Econe ، وايبوكون أواسيكا، رئيس مجلس إدارة بنك فيرست النيجيري ومؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة The Chair Centre Group ؛ ووجو تساي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة على بابا.

«علوم وطب وتكنولوجيا وتغذية» كانت تلك أبرز المواضيع التي حرص شباب إفريقيا على إقامة مشاريعهم الناشئة بها لمساعدة القارة السمراء، والتقدم بتلك المشاريع الرائدة لمسابقة رواد أعمال إفريقيا تحت رعاية رجل الأعمال الصيني «جاك ما».

وتأسست «نواة» عام 2015 عبر مجموعة من المساهمين المهتمين بالعلم، وهي تقوم على توفير البنية التحتية اللازمة وتوفير الوقت والجهد لإجراء البحث العلمى بهدف تقديم خدمات في هذا المجال الذي يشهد قصورًا في السوق المحلية.


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