لافروف: واشنطن قوضت عمدا الاستقرار الاستراتيجي في العالم

18 نوفمبر 2019 - 10:50 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، إن الولايات المتحدة قوضت عمدا الاستقرار الاستراتيجي في العالم.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف مع نظيره البلاروسي فلاديمير ماكي، في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار لافروف إلى أن واشنطن رفعت حدة التوتر عبر تقويض معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وأعرب عن قلق بلاده من تعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنيتها العسكرية والسياسية قرب الحدود الروسية.

وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان عقوبات أحادية ضد بلاده تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال إن العقوبات الأحادية تقوض الأمن وتمنع التطور الاقتصادي العالمي.

وفي شأن آخر، أشار لافروف إلى أن قمة "النورماندي" الرباعية (ألمانيا، فرنسا، روسيا، أوكرانيا) ستعقد في 9 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.