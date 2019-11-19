  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:49 ص
بحث متقدم
المطرب الشعبي

تفاصيل مثيرة بواقعة أطفال المطرب الشعبي

سامح شكري

تعليق ناري من الخارجية المصرية على تصريحات "بومبيو"

ياسر رزق

"لابد ان تطهر مؤسسة الأزهر نفسها من عناصر الإخوان"

سد النهضة

معلومة هامة بشأن مدة ملء سد النهضة الإثيوبي

عمرو أديب

"أديب": هذا هو السبب الحقيقي لرغبة قطر في المصالحة

مقابر

حملة لتنظيف المقابر تفجر مفاجآت مدوية عن السحر الأسود

الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات الاثنين

لميس الحديدي

تعليق ساخر من لميس الحديدي على تعادل المنتخب

الافتاء

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

فيس بوك

«فيسبوك».. منصة للتنوير أم للتجريح

بالفيديو..

تفاصيل مثيرة بواقعة أطفال المطرب الشعبي

آخر الأخبار

المطرب الشعبي
المطرب الشعبي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي

#

تفاصيل مثيرة عن العملية الجراحية الأخيرة لفجر السعيد

#

تفاصيل مثيرة يكشفها " جوكر الكويت" بعد القبض عليه

#

دبي.. تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتصاب سيدة عربية

قال بلال عادل، محامي والدة الطفلين الشهيرين بـ«طفلي السلم»، إن «الأم لم تترك طفليها أمام السلم، بل أرسلتهما إلى جدتهما وعمهما، وهما من تركا الطفلين أمام السلم بمساعدة الوالد».
أضاف المحامي، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اللي ساب الطفلين هو العم (علي) بمساعدة شقيقه اللي كلم الجارة واتفق معاها تبلغ إن الأم سابتهم».
تابع: «الخلاف بين الأم والأب يرجع لمشكلة مادية، والأم مهددة بالطرد من الشقة لأنها لم تدفع الإيجار لمدة 4 أشهر، ولما سلمت الطفلين لجدتهم وعمهم اتفقوا إنهم يسيبوهم أمام العمارة اللي موكلتي ساكنة فيها».
تابع المحامي أن موكلته «طالبت زوجها أكثر من مرة بالإنفاق على الطفلين بشكل مستمر ولكنه لم يكن ينتظم في إرسال الأموال»، ما أدى إلى تراكم مستحقات الإيجار عليها، مشيرًا إلى أنها «تعمل في أحد المولات ولا تقدر على كفاية الطفلين».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة التنمر بطفل أفريقي
» احتجاز 3 سفن إحداهن سعودية "خرقت" المياه الإقليمية
» الأردن يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن المستوطنات
» فنان يتبرأ من أحد أطفاله ويتهم زوجته بالزنا
» علاء مبارك ينعى« سلطان بن زايد» بكلمات مؤثرة
» واشنطن تتهم روحاني باختلاس 4.8 مليار دولار
» تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء
» أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب
» الذهب يتراجع من جديد بمقدار جنيه واحد
» بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي
» كيم كاردشيان بعد وقف إعدام«ريد»: شكرًا للمسيح

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب