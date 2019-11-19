قرار مفاجيء من النيابة بخصوص والدة طفلي بئر السلم

19 نوفمبر 2019 - 05:15 ص

أصدر المستشار محمد عطية - رئيس نيابة أول طنطا - قرارا بالتحفظ على "سها . أ.ع - 40 سنة - والدة الطفلين شادي و يزن لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



واستدعت النيابة والدة الطفلين لمساءلتها عن أسباب تركها طفليها على سلم عقار يسكنه أفراد أسرة زوجها المطرب الشعبي شادي الأمير .



و وجهت النيابة للمذكورة تهمة الإهمال في رعاية الصغيرين وتعريض حياتهما للخطر وعدم استخراج شهادة ميلاد لطفلتها فضلا عن عدم منحها التطعيمات اللازمة.



