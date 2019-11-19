محامي والدة طفلي بئر السلم يفجر مفاجأة مدوية

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الطفلة يزن

فجر بلال عادل - محامي والدة طفلي بئر السلم - مفاجأة من العيار الثقيل حول الأسباب الحقيقية لعدم قيام موكلته بتسجيل الطفلة "يزن" واستخراج شهادة ميلاد لها.

وقال المحامي أنه تقدم إلى النيابة بما يثبت أن موكلته تقدمت ببلاغ رسمي ضد زوجها شادي الأمير يفيد مطالبتها بإثبات الطفلة يزن إلا أنه رفض وساومها على التنازل عن حقوقها وحضانة الطفلين.

وقررت النيابة التحفظ على الأم لحين انتهاء تحريات المباحث و وجهت لها تهمة الإهمال في حياة الطفلين وتعريض حياتهما للخطر وعدم استخراج شهادة ميلاد لطفلتها.

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