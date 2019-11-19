أديب يفاجيء والد طفلي بئر السلم بسؤال محرج .. والإجابة صادمة

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عمرو أديب
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تفاجأ المطرب الشعبي شادي الأمير - والد طفلي "بئر السلم" بسؤال غير متوقع من الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بعد ظهوره في مداخلة هاتفية .

وقال "الأمير" في المداخلة: "كل اللي أنا عايزه إنكم تخلوني آخد ولادي الاتنين أرعاهم" .. فسأله "أديب" : "هما الاتنين ولاد حضرتك ولا واحد بس؟ عشان فيه كلام إنك بتقول إن الكبير بس اللي ابنك".

و رد "الأمير" قائلا: "الاتنين ولادي يا فندم".

وكان "الأمير" ظهر في بث مباشر وحاول فيه التبرأ من الطفلة الصغيرة يزن.

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