أديب يفاجيء والد طفلي بئر السلم بسؤال محرج .. والإجابة صادمة

19 نوفمبر 2019 - 05:38 ص

تفاجأ المطرب الشعبي شادي الأمير - والد طفلي "بئر السلم" بسؤال غير متوقع من الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - بعد ظهوره في مداخلة هاتفية .



وقال "الأمير" في المداخلة: "كل اللي أنا عايزه إنكم تخلوني آخد ولادي الاتنين أرعاهم" .. فسأله "أديب" : "هما الاتنين ولاد حضرتك ولا واحد بس؟ عشان فيه كلام إنك بتقول إن الكبير بس اللي ابنك".



و رد "الأمير" قائلا: "الاتنين ولادي يا فندم".



وكان "الأمير" ظهر في بث مباشر وحاول فيه التبرأ من الطفلة الصغيرة يزن.

