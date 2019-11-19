"القرآن لا يعالج الأمراض".. معلومات صادمة يكشفها طبيب نفسي

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أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، أن القرآن ليس معجم طب، ولا يعالج الأمراض، معقبًا: "الإيمان يقلل الألم، ويجعل الإنسان يتقبله، ولكن لا يشفى المرض"، موضحًا أن التربية والنشأة والحسد والروح الشريرة ليس لهم علاقة بالمرض النفسي.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الكنيسة كانت تحرق المرضى النفسيين قديمًا، وكانوا يعتبرون المريض النفسي "لابسه جن"، وهذا أيضًا خطأ وغير صحيح.

وتابع: "الطب النفسي كان علاج نفسي ثم تحول لمرض شرير وجن، وبدأت الوصمة من هنا، لافتًا إلى أن جلسات تنظيم إيقاع المخ انتهت على عصر الصدمات الكهربائية، معقبًا: "أن صلاح جاهين كان يطلق على المرض النفسي "البسط اكتئابي"، وغاندي كان يعاني من الاكتئاب السلبي".

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