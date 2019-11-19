  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

المطرب شادي الأمير وأطفاله

المطرب شادى الأمير: "الاتنين ولادي ودي مش أول مرة"

نتنياهو وترامب

نتنياهو: ترامب صحح ظلمًا تاريخيًا بهذا القرار

أرملة شاه إيران

أرملة شاه إيران للمتظاهرين: "إياكم أن تفقدوا هذه الروح"

مدبولي

"الباز" يكشف مفاجأة بالتعديل الوزاري خلال أيام

أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة

"القرآن لا يعالج الأمراض".. معلومات صادمة يكشفها طبيب نفسي

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

فايلر

النجم الساحلي يستعين بمدرب الأهلي لإنقاذه من أنياب فايلر

عمرو واكد

هجوم على عمرو واكد بعد كشف علاقته بملكة جمال إسرائيل

الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

الحياة السياسية

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله
وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تصريحات مهمة من الكويت عن الأزمة الخليجية

#

الجبير : هذه الخطوة يجب اتخاذها ضد إيران

#

الكويت توجه دعوة إلى أطراف الأزمة الخليجية

#

السعودية: حل الأزمة الخليجية بيد الكويت

أطفال

بير السلم

شادي الأمير

تلعب الكويت دور الوسيط، في إجراء المصالحة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة لعودة العلاقات إلي سابق عهدها، وعبرت عن سعادتها بعد خطوة اتخذتها الإمارات والسعودية لتبشر بانفراجة في الأزمة.

وقال نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، "مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء".

وصرح الجار الله، على هامش حضوره الحفل الذي أقامته سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني، عن تفاؤله من حدوث اتصالات على كل المستويات الخليجية ستؤدي إلى بلورة نهاية الأزمة في المنطقة، متحدثًا عن مؤشر نحو التقدم في هذا السياق، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتابع: "هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية"، معربا عن تفاؤله في أن تكون هناك اتصالات على كل المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.

وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة، قال نائب وزير خارجية الكويت، إنه لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة المقبلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان
» بطريقته.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان
» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل
» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري
» رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن إقالة حسام البدري
» صابرين: هذه أغرب رسالة وصلتني بعد "خلع الحجاب"
» تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة التنمر بطفل أفريقي
» احتجاز 3 سفن إحداهن سعودية "خرقت" المياه الإقليمية
» الأردن يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن المستوطنات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب