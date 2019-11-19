الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

19 نوفمبر 2019 - 10:05 ص

تلعب الكويت دور الوسيط، في إجراء المصالحة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة لعودة العلاقات إلي سابق عهدها، وعبرت عن سعادتها بعد خطوة اتخذتها الإمارات والسعودية لتبشر بانفراجة في الأزمة.

وقال نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، "مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء".

وصرح الجار الله، على هامش حضوره الحفل الذي أقامته سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني، عن تفاؤله من حدوث اتصالات على كل المستويات الخليجية ستؤدي إلى بلورة نهاية الأزمة في المنطقة، متحدثًا عن مؤشر نحو التقدم في هذا السياق، وذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وتابع: "هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية"، معربا عن تفاؤله في أن تكون هناك اتصالات على كل المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.

وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة، قال نائب وزير خارجية الكويت، إنه لم يتحدد حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة المقبلة.