تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

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الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية
الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية

وكالات- الدويني فولي

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بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمديد موسم الرياض، أوضح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عدة نقاط بشأن التمديد.

وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر إن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تقام فيها الفعاليات.

وأوضح أن الموسم سينتهي في وقته المقرر في 15 ديسمبر، على أن يتم التمديد لخمس مناطق تستضيف جزءًا من فعاليات الموسم في نسخته الأولى.

وأشار إلى أن مناطق "ونتر وندرلاند" و"المربع" و"السفاري" و"الثمامة"، ستستمر في تنظيم الفعاليات حتى 18 يناير2020، فيما ستمدد الفعاليات في منطقة "البوليفارد" حتى نهاية مارس المقبل.

وانطلق "موسم الرياض" في 11 أكتوبر الماضي، وضم فعاليات يومية تتضمن عروضا مسرحية وسينمائية وحفلات غنائية وموسيقية جماهيرية، شارك فيها نجوم وفرق عالمية، بجانب معارض للفنون التشكيلية وفعاليات الترفيه الأخرى، بما فيها الموجهة للأطفال.

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