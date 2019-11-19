» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان

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خليفة بن زايد

الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

زايد آل نهيان

نعى الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات .

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته، و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".


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