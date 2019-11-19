بخطوات بسيطة كيف تحصلين على الجمال المغربي

19 نوفمبر 2019 - 10:28 ص

تتميز المرأة المغربية بجمال خلاب لاستخدامها العديد من الوصفات الطبيعية للمحافظة على جمالها، ومن أهم هذه الخطوات استخدام زيت "الأرجان" وهو ما يعرف أيضًا بـ"النفط المغربي" الذي يتميز بأنه يعالج التجاعيد وحب الشباب ويمنع تساقط الشعر.

وتعتني المرأة المغربية ببشرتها في فصل الخريف من خلال عدة خطوات أهمها:

الحمام المغربي

وهو من تقاليد الجمال لدى المرأة المغربية التي تنظف البشرة من الأعماق لتمنحها نعومة ونضارة لا مثيل لها، كما أنه يعمل علي مكافحة الشيخوخة وإزالة الجلد الميت.

الصابون الأسود

وهو من أكثر المستحضرات التي تستخدمها المرأة المغربية وتقوم بتحضيرها من خلال مزج زيت الزيتون والزيتون المغربي المهروس والملح وزيت الأرجان وزيت الخروع، وتستخدم هذه الخلطة لتنظيف بشرتها وتقشيرها وتغذيتها.