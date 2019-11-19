  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:45 ص
بحث متقدم
الثلاثيني محمد بن سلمان.. وليًا لولي عهد السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على توجيه محمد بن سلمان

وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت: هذه الخطوة تبشر بقرب المصالحة الخليجية

المطرب شادي الأمير وأطفاله

المطرب شادى الأمير: "الاتنين ولادي ودي مش أول مرة"

نتنياهو وترامب

نتنياهو: ترامب صحح ظلمًا تاريخيًا بهذا القرار

أرملة شاه إيران

أرملة شاه إيران للمتظاهرين: "إياكم أن تفقدوا هذه الروح"

مدبولي

"الباز" يكشف مفاجأة بالتعديل الوزاري خلال أيام

أستاذ الطب النفسي أحمد عكاشة

"القرآن لا يعالج الأمراض".. معلومات صادمة يكشفها طبيب نفسي

الدولار

الدولار يرتفع ليسجل هذا الرقم

فايلر

النجم الساحلي يستعين بمدرب الأهلي لإنقاذه من أنياب فايلر

عمرو واكد

هجوم على عمرو واكد بعد كشف علاقته بملكة جمال إسرائيل

بخطوات بسيطة كيف تحصلين على الجمال المغربي

الصفحة الأخيرة

الجمال الغربي
الجمال الغربي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أزارو على هجوم جمهور الأهلي: نسيتوا 100 هدف

#

بخطوات بسيطة.. يمكن الشفاء من السكر

#

كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة؟

#

كيف استعانت إسرائيل بفنان مصري للرد على «نصر الله»؟

مجلس النواب

لبنان

مظاهرات

تتميز المرأة المغربية بجمال خلاب لاستخدامها العديد من الوصفات الطبيعية للمحافظة على جمالها، ومن أهم هذه الخطوات استخدام زيت "الأرجان" وهو ما يعرف أيضًا بـ"النفط المغربي" الذي يتميز بأنه يعالج التجاعيد وحب الشباب ويمنع تساقط الشعر.

وتعتني المرأة المغربية ببشرتها في فصل الخريف من خلال عدة خطوات أهمها:

الحمام المغربي

وهو من تقاليد الجمال لدى المرأة المغربية التي تنظف البشرة من الأعماق لتمنحها نعومة ونضارة لا مثيل لها، كما أنه يعمل علي مكافحة الشيخوخة وإزالة الجلد الميت.

الصابون الأسود

وهو من أكثر المستحضرات التي تستخدمها المرأة المغربية وتقوم بتحضيرها من خلال مزج زيت الزيتون والزيتون المغربي المهروس والملح وزيت الأرجان وزيت الخروع، وتستخدم هذه الخلطة لتنظيف بشرتها وتقشيرها وتغذيتها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان
» بطريقته.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان
» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل
» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري
» رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل
» حتحوت يفجر مفاجأة مدوية عن إقالة حسام البدري
» صابرين: هذه أغرب رسالة وصلتني بعد "خلع الحجاب"
» تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة التنمر بطفل أفريقي
» احتجاز 3 سفن إحداهن سعودية "خرقت" المياه الإقليمية
» الأردن يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن المستوطنات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب