متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

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تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لثوار لبنان، وهم يحاولون منع بعض النواب من الدخول أو الوصول للمجلس، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت في البلاد في الآونة الأخيرة.

ونشرت مجلة "جرس" اللبنانية، على موقع "تويتر"، منذ قليل، مقطع فيديو لبعض الثوار وهم يمنعون نائب حزب الله علي عمار من دخول المجلس.

بينما نشر حساب آخر لموقع "رصيف 22"،  مقطع فيديو، لبعض الثوار أيضًا وهم يمنعون النواب اللبنانيين من الوصول إلي مجلس النواب للتصويت على مشروع عفو عام على الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين، إلا أن قوات الأمن أطلقت رصاصًا لتخويف اللبنانيين لكن لم يتراجعوا.

ويظهر في الفيديو بعض الشباب وهم يحاصرون عربيات نواب المجلس اللبناني، وذلك برش المياه واستخدام العصا.

وكان قد اجتاحت لبنان مظاهرات في عدة مدن، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب.


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