أول تحرك قانوني على إلقاء أطفال فنان شهير في الشارع

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وكالات- الدويني فولي

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بعد تداول صورتهما بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بالتحرك الفوري لإنقاذ أطفال الفنان شادي الأمير من التشرد، وفي أول تحرك قانوني تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام، ضد الفنان وزوجته لأنهما يلقيان طفليهما في الشارع.

 وقال صبري في بلاغه: “واقعة مؤسفة شهدتها مدينة طنطا تجرد فيها المبلغ ضدهما من المشاعر الإنسانية أو حتي الحيوانية حيث نشبت خلافات زوجية بين المبلغ ضدهما انتهت بالطلاق، وقام الأب المبلغ ضده بترك طفليه لطليقته إلا أنها قامت بالمعاملة بالمثل وتركت الطفلين أمام شقته، ووضعت لهما “كوفرته” حتى يجلسا عليها، في مشهد حاولت فيه الضغط على المبلغ ضده والانتقام منه”.

وتابع البلاغ: "كشف شهود عيان، عن أن إحدى جيران المبلغ ضده المقيمة بشارع رياض غرابة آخر سور المطحن بطنطا، قامت بأخذ الطفلين لديها بشقتها ورعايتهما لمده يومين، وكانت على انتظار أن الأم أو الأب- المبلغ ضدهما- يقوم بأخذهما ورعايتهما لكنها لم تجد أي مشاعر أو أخلاق أو إنسانية من الطرفين وأمام ذلك توجهت لقسم أول طنطا لتحرير محضر حمل رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل نيابة أول طنطا، فتح تحقيق وإخطار نجدة الطفل، وتسليم الطفل الأول “شادي” 4 سنوات، والثاني يدعى “يازن” 6 أشهر، في دار رعاية عن طريق خدمة نجدة الطفل.

 وأضاف البلاغ: "كشفت التحريات المبدئية التى أجرتها المباحث العامة، عن أن هناك خلافات أسرية بين – المبلغ ضدهما – أدت إلى انفصالهما، كما تبين أن الزوج متزوج من 4 سيدات، وحاول التهرب من المسئولية تجاه أطفاله، مما جعل الزوجين يلقيان الأطفال في الشارع، حتى عثرت عليهما سيدة تبين أنها جارة المبلغ ضدهما".

واختتم البلاغ: "ولما كان ذلك وكان مسلك المبلغ ضدهما يشكل العديد من الجرائم الجنائية والتي معها يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فيما تضمنه من جرائم اقترفها المبلغ ضدهما وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه".

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