3 أسرار عن حياته.. يرويها البابا تواضروس لأول مرة

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الأقباط

ايمان الحصرى

البابا تواضورس

ديس إم سي

سرد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جانبًا من تفاصيل حياته الشخصية لأول مرة قائلاً: "أقضي معظم وقتي مع الأطفال هم زهور الحياة، واستمتع برؤيتهم فمجتمع الكبار يفتقد لبراءة الأطفال وابتسامتهم".

وأضاف البابا "تواضروس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلاً: "عندي حلم لا يختلف كثيرًا عن أحلام المصريين، وهو إن بلدي تفضل في أمان ومتقدمة في الصفوف الأولي".

وتابع بطريريك الإسكندرية جميع الإيبارشيات تتوسع في المشاريع التنموية التى تخدم المواطنين، كالمدارس والمستشفيات، معقبًا: "نفسي كل المصريين يتعالجوا في بلدهم ويتعلموا في بلدهم".

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