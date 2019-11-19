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أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب

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ميلانيا ترامب وأمينة أردوغان
ميلانيا ترامب وأمينة أردوغان

علي محمود

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ميلانيا ترامب

أمينة أردوغان

زيارة أردوغان لواشنطن

نشرت أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، على حسابها في  التواصل الاجتماعي"تويتر" صورا لها مع ميلانيا ترامب، التقطت لها خلال زيارة أردوغان الأخيرة للولايات المتحدة.

 وأعربت أمينة أردوغان، عن شكرها لسيدة أمريكا الأولى على حسن الضيافة، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الزيارة، محادثة ممتعة مع ميلانيا ترامب.

وقالت أمينة أردوغان، إنها تبادلت مع ميلانيا خلال الزيارة "وجهات النظر حول مشاريع المسئولية الاجتماعية التي نقوم على إدارتها، وأشكرها على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال".

وكانت أمينة أردوغان، قد رافقت زوجها الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته مؤخرا إلى الولايات المتحدة التي استمرت يومين.


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