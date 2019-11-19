  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:34 م
بحث متقدم
حسين هريدي

هريدي: السيسي قادر على فعل هذا الشيء

قنديل

قنديل: "ربنا ابتلانا بيكم"

سد النهضة

سفير إثيوبيا:عايزين نستعد ونتأقلم على أى ظرف جديد

البابا تواضروس

3 أسرار عن حياته.. يرويها البابا تواضروس لأول مرة

ترامب وبيلوسي

ترامب يشن هجومًا حادًا على رئيسة الكونجرس

مظاهرات لبنان

متظاهرو لبنان يمنعون النواب من الدخول للبرلمان

إيرانية محتجة

سيدة إيرانية تخلع حجابها.. وتتمنى الموت لـ"خامنئي"

أطفال الفنان

أول تحرك قانوني على إلقاء أطفال فنان شهير في الشارع

انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

بعد اغتصاب جماعي.. تنتحر وتترك هذه الرسالة المؤلمة

شوقى غريب

الموعد والقنوات الناقلة لمصر وجنوب أفريقيا

كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة

الصفحة الأخيرة

قشرة الشعر
قشرة الشعر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض

#

كيف يكسب العالم 100 مليار دولار من المشي؟

#

شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة

#

كيف تتخلصين من بقع الصيف البنية بخطوات بسيطة؟

يعاني الكثيرون من قشرة الشعر ويبحثون دائمًا عن حلول جذرية لها أو مستحضرات للشعر وأحيانًا يلجئون إلي الأطباء وتعود القشرة للظهور سريعًا مرة أخرى.

وهناك العديد من الوصفات الطبية التي يمكن استخدامها للتخلص منها نهائيًا ومن أهمها:

البيكنج صودا للتخلص من قشرة الشعر، بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، ويضاف إليه قطرات من زيت الروزماري، وتضاف إليه أحد أنواع الزيوت العطرية وتوضع المكونات في زجاجة وترج المكونات جيدًا، ويستخدم الخليط لغسل الشعر بدلاً من الشامبو، وستلاحظ نتائج رائعة للتخلص من قشرة الشعر.

التخلص من قشرة الشعر بالخل بخلط نصف كوب من الخل الأبيض ويضاف إليه نصف كوب من الماء الدافئ، يضاف نصف كوب من خل التفاح وتقلب المكونات، و تدلك فروة الرأس بها وتترك عليه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

نصائح عامة

تناول الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات خاصة فيتامين أ وفيتامين ب، وهي تساعد على الاهتمام بفروة الرأس، و تساعد على تنشيط الدورة الدموية وهذا من خلال تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على هذه الفيتامينات.

وكذلك تنظيف فرشاة الشعر التي يتم استخدامها،  لأن إهمالها يؤدي إلى تراكم الجراثيم بداخلها ما يتسبب في الإصابة بالقشرة التي توجد على الشعر، واستخدام الشامبو الطبي الذي يحتوي على نسبة من الزنك وعلى عناصر أخرى تساعد على التخلص من القشرة التي توجد بالشعر، يجب استخدام هذا النوع من الشامبو تحت إشراف الطبيب.

غسل الشعر يوميًا بالماء الدافئ، للتخلص منها ومن الأتربة التي توجد على الشعر والتي تتسبب في تراكم القشرة، مع التقليل من استخدام أنواع المثبتات والكريمات التي تستخدم للشعر، لأن الشعر أيضًا يقوم بإفراز الزيوت الطبيعية وبالتالي تتكاثف القشرة على الشعر، واستخدام زيت الزيتون على فروة الرأس والشعر بشكل متكرر يعمل على التخلص من القشرة بشكل نهائي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج
» كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة
» أمينة أردوغان تكشف هذا الأمر عن ميلانيا ترامب
» "علاقة غرامية" وراء فوز ملكة جمال بعضوية البرلمان
» "السديس" يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد
» واتساب يصلح ثغرة خطرة تسمح بالاختراق
» بخطوات بسيطة كيف تحصلين على الجمال المغربي
» شيخ الأزهر ينعي الشيخ سلطان آل نهيان
» بطريقته.. أحمد حلمي يحتفل بعيد ميلاد منى زكي
» زيارة لوزيرة السياحة البلغارية بمنطقة الأهرامات ومجمع الأديان
» تعرف على أشقاء الفنان أحمد حلمي ومهنته قبل التمثيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب