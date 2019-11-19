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استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

عرب وعالم

النفط الامريكي
النفط الامريكي

متابعات - أمينة عبد العال

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تراجع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى

لليوم الثاني على التوالي، تتراجع أسعار النفط الأمريكي في ظل قلق السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلاً عن زيادة المخزونات الأمريكية، حسب "سكاي نيوز عربية".

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا أو 0.47 % إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:49، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تصاعدت آمال اتفاق تجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 % إلى 62.24 دولار.

ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله، الاثنين، إنه ثمة تشاؤم في بكين بشأن احتمالات توقيع اتفاق تجاري، إذ أقلق المسئولين الصينيين تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل لاتفاق بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.

وفي الوقت ذاته، توقع استطلاع أولي لرويترز، أمس، أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، ما يضغط على الأسعار.

ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأمريكي بياناته بشأن أحدث أسبوع بحلول الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، بينما من المقرر صدور التقرير الرسمي الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدًا الأربعاء.

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