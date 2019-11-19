مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

19 نوفمبر 2019 - 11:50 ص

كسر أحد المطاعم اليونانية المتواجدة في دبي بالإمارات، 2000 طبق احتفالًا بتناول الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب وجبة الغذاء داخل المكان .





وذهب صلاح خلال تواجده في دبي للتعافي من إصابته في الكاحل، لتناول الغذاء في أحد المطاعم اليونانية، وكسر الأطباق كأحد تقاليد المطعم من أجل الاحتفاء بضيوفه والترحيب بهم .





وغاب صلاح عن مواجهتي منتخب مصر مع كينا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وهناك شكوك حول احتمالية لحاق صلاح بمباراة ليفربول المقبلة أمام كريستال بالاس المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي .